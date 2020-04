Fontanka: Peterburis kasvas märtsis järsult haiglavälise kopsupõletiku juhtumite arv

Peterburi kuberner Aleksandr Beglov teatas eile linnavalitsuse istungil esimest korda ööpäevas haiglavälisesse kopsupõletikku (väljaspool raviasutust või esimese 48 tunni jooksul pärast hospidaliseerimist tekkinud kopsupõletikku) surnud inimeste arvu. Beglovi sõnul suri sellesse 21 inimest. Sama aja jooksul suri Peterburis Covid-19-sse ametlikult kolm patsienti.

Fontanka Peterburi tervishoiukomiteele lähedased allikad rääkisid statistikast aastate võrdluses. 2019. aasta jaanuaris sai diagnoosi „haiglaväline kopsupõletik” 1576 inimest ja 2020. aasta jaanuaris 1731 inimest. 2019. aasta veebruaris diagnoositi haiglaväline kopsupõletik 1830 ja 2020. aasta veebruaris 1777 inimesel. Märtsis toimus aga ilmselge kasv: 2019. aastal 1778 inimest ja 2020. aastal 2716 inimest.

Beglovi sõnul on alates 1. märtsist haiglaväline kopsupõletik Peterburis diagnoositud 4522 patsiendil, kellest 176 on intensiivravil ja 74 hingamisaparaadi all.

Esimene Covid-19 patsient tekkis Peterburis ametlikult 5. märtsil. Eilseks oli Covid-19 diagnoosi saanud 1973 Peterburi elanikku.

Venemaal puudus seni haiglavälise kopsupõletiku statistika. 9. aprillil teatas Moskva koroonaviirusega võitlemise staap, et koroonaviiruse kahtlusega ja haiglavälise kopsupõletikuga inimesi ei hakata enam meditsiiniasutuste vahel jagama, vaid neid hakatakse ravima koos testimise tulemusi ära ootamata. Peterburis ei ole sellist otsust veel langetatud.

