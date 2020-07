Florida kurb koroonarekord: 24 tunniga lisandus seal veerand USA kõigist nakatumistest

BBC teatel jätab see näit selja taha New Yorgi halvimad päevad aprillis. Ühtlasi ületas Florida, kus elab 7% USA elanikkonnast, ka varasema California käes olnud päevase rekordi.

Kui Florda oleks eraldi riik, oleks nad Reutersi analüüsi kohaselt uute juhtumite arvult maailmas neljandal kohal. Eile teatas Florida ka 45 surmajuhtumist.

Mais koroonaviiruse piiranguid kaotama asunud Florida on turismi ja eakate elanike tõttu osutunud haavatavaks. Enam kui 40 Florida haigla teatel töötavad nende intensiivraviosakonnad täisvõimsusel.

Värskeimad koroonaviiruse leviku andmed avalikustati Floridas päev pärast Orlandos asuva Walt Disney Worldi taasavamist. Teemapargis kehtestati külastajaile turvameetmed, sealhulgas tuleb kanda maske ja desinfitseerida käsi.

Valge Maja koroonaviiruse töörühma juht Anthony Fauci kritiseeris Florida osariigis piirangute leevendamist, öeldes, et andmed nakkuste kohta ei toeta seda sammu. Samas vabariiklasest kuberner Ron DeSantis on keeldunud tegema maskide kandmise kohustuslikuks.

Üldse on maskide küsimus muutunud Ühendriikides väga politiseerituks, maskide vastased väidavad, et peavad nende kandmist isikliku vabaduse riivamiseks. Mitmes osariigis on toimunud maskide ja muude koroonaviiruse tõttu kehtestatud meetmete vastased meeleavaldused.

Kuid laupäeval ilmus president Donald Trump esimest korda avalikkuse ees maskis, olles eelnevalt nende kasulikkuses korduvalt kahelnud. Ta külastas Walter Reedi sõjaväehaiglat Washingtoni lähedal, kus kohtus haavatud sõdurite ja tervishoiutöötajatega.

"Ma pole kunagi maskide vastu olnud, kuid usun, et neil on oma aeg ja koht," sõnas Trump Valge Maja juurest lahkudes.

USAs on viimaste päevade jooksul registreeritud üle riigi 60 000 uut nakatumisjuhtu ööpäevas. Mitmetes osariikides, sealhulgas Arizonas, Californias ja Texases, on juhtumeid üha rohkem.

Alates pandeemia algusest on Covid-19 tõttu Ühendriikides surnud enam kui 134 000 inimest.