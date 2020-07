Florida hoiatas aju sööva eluohtliku amööbi eest

Florida tervishoiuministeerium teatas reedel, et Hillsborough maakonnas elava inimese kehast on avastatud amööb Naegleria fowleri, mis võib põhjustada eluohtlikku peaajupõletikku.

Selline nakkus "hävitab ajukoe ja on tavaliselt surmav", hoiatasid terviseametnikud.

Amööbi leidub tavaliselt järvedes, jõgedes ja tiikides, eriti kui vesi on soe. Alates 1962. aastast on amööbiga seotud juhtumeid olnud vaid 37 ning tervishoiuametnikud väidavad, et parim viis haiguse ärahoidmiseks on nina kaudu vesikontaktide vältimine, kuna amööb siseneb just nina kaudu.

Nagleria fowleri põhjustatud ajuinfektsiooni kõigist 143-st dokumenteeritud juhtumist USA-s on ellu jäänud vaid neli inimest.