Financial Times: Teiste Põhjamaade avanevad piirid võivad rootslastele suletuks jääda

Financial Timesi andmetel, milles võetakse arvesse surmade arvu seitsme päeva jooksvat keskmist, on Rootsi suremus elaniku kohta praegu kõrgeim ning möödunud viimastel päevadel Suurbritannia, Itaalia ja Belgia omast.

Norra terviseinstituudi nakkushaiguste direktor Frode Forland ütles Financial Timesile, et piiride suletuna hoidmisel on „teatud nakkushaigustega seotud loogika”, sest riikide vahel on suur erinevus nakatumismäärades. „Olukord Norra ja Rootsi vahel on praegu üsna erinev,” ütles Forland.

Soome siseminister Maria Ohisalo ütles, et Balti riikidele sarnase „reisimulli” loomine Põhjamaade vahel on keeruline just Rootsi suurema nakatumismäära tõttu.

„Norral, Taanil ja Islandil on õnnestunud oma olukord stabiliseerida, aga Rootsis on olukord suuremat ärevust tekitav,” ütles Ohisalo eelmisel nädalal.

Rootsi karantiinivaba lähenemine viirusele on äratanud rahvusvahelist tähelepanu ja mõningast kriitikat, aga sellel on endiselt märkimisväärne rahva toetus kodumaal. Viimastel nädalatel aga, kui surmajuhtumite arv teistes Euroopa riikides nagu Hispaanias, Itaalias, Prantsusmaal ja Suurbritannias on oluliselt vähenenud, on see Rootsis kangekaelselt suureks jäänud.

Eilse seisuga oli kümne miljoni elanikuga Rootsis Covid-19-sse surnud 3743 inimest. Umbes viie miljoni elanikuga Taani, Soome ja Norra surmade arvud on vastavalt 551, 233 ja 300. Rootsi võimud väidavad, et karantiin ja suletud piirid toovad suhteliselt vähe kasu rahva tervisele, aga lähevad kalliks maksma majandusele.

Financial Timesi andmetel oli Rootsis 61 päeva pärast suremuse tõusu esimest korda üle 0,1 surma miljoni elaniku kohta 6,4 surma miljoni inimese kohta. Suurbritannias oli samas staadiumis 6,2, Itaalias 5,5 ja Hispaanias 4 surma miljoni inimese kohta.

Rootsi terviseameti juhtivspetsialist Sara Byfors ütles, et ei tea sellistest arvudest midagi. „Me oleme sellesse haigusesse surevate inimeste pärast mures. See ei ole miski, mida me kergelt võtame ... Me teeme oma strateegia kallal jätkuvalt tööd. Ja me näeme ka Rootsis, et epideemia aeglustub,” ütles Byfors.