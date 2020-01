Filmiprodutsent Harvey Weinsteinile esitati Los Angeleses uus vägistamissüüdistus, kui New Yorgis algas kohtuprotsess

Los Angelese maakonna ringkonnaprokuratuur teatas, et süüdistused on seotud väidetava seksuaalse kallaletungiga kahele naisele kahe päeva jooksul 2013. aastal, vahendab BBC News.

Süüdimõistmise korral võib Weinsteini oodata kuni 28-aastane vangistus.

Enne seda ilmus Weinstein ise kohtusse New Yorgis, kus ta peab aru andma eraldi vägistamise ja seksuaalse kallaletungi süüdistuste kohta.

Eile algas New Yorgis vandekohtu valimine ja kohtuprotsess peaks korralikult algama umbes kahe nädala pärast.

Weinstein on öelnud, et kõik tema suhted on olnud vastastikusel nõusolekul põhinevad, aga on tunnistanud, et on „põhjustanud palju valu”.

Weinsteini advokaadid on lubanud agressiivset kaitset süüdistuste vastu, mis põhjustasid liikumised #MeToo ja Times Up naiste seksuaalse väärkohtlemise vastu.

„Me usume, et tõendid näitavad, et kostja kasutas oma võimu ja mõjukust, et oma ohvritele ligi pääseda ja panna siis nende vastu toime vägivaldseid kuritegusid,” ütles oma avalduses Los Angelese ringkonnaprokurör Jackie Lacey.

Los Angelese maakonna prokuratuur esitas Weinsteinile süüdistused ühe naise väidetavas vägistamises ja teisele seksuaalses kallaletungis eraldi juhtumitena kahe päeva jooksul 2013. aastal.

2013. aasta 18. veebruaril läks Weinstein väidetavalt ühte hotelli ja vägistas naise pärast tema tuppa tungimist.