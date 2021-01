Filipp Kirkorov: minu sissesõidukeeld läheb Leedule väga kalliks maksma, aga Eestile olen tänulik

„Keelati sisenemine, siis keelati – need on nende probleemid, varsti hakkavad neil probleemid, nad ei tea isegi veel, millised. Minu advokaat on väga tõsiselt meelestatud. See läheb Leedule kui Euroopa Liidu liikmele väga kalliks maksma, sest toimus minu inimõiguste absoluutne rikkumine,” lausus Kirkorov, vahendab RIA Novosti.

Kirkorovi sõnul Eesti Leedu algatust ei toetanud, mille eest ta on Eestile, millega teda seovad aastatepikkused soojad suhted, tänulik.

Leedu võimud keelasid Kirkorovile riiki sisenemise viieks aastaks. Põhjuseks on see, et külastades Krimmi on ta teadlikult eitanud Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust.

Kirkorov on lubanud Leedu otsuse vaidlustada.

Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova väljendas 19. jaanuaril kahetsust, et Leedu poliitikud kasutavad kultuuri ja kultuurisidemeid Venemaa-vastaseks propagandaks. Zahharova sõnul on põhjused, miks Leedu Kirkorovile sisenemise keelas, lihtsalt rumalad.