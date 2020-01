Filipiinidel põgenes õige pea pursata ähvardava vulkaani eest tuhandeid inimesi

Seismoloogid hoiatasid, et vulkaani kraatrisse voolab magma, mis tähendab, et juba loetud tundide pärast võib järgneda "vulkaaniline tsunami", vahendab uudistekanal BBC.

Täna õhku paiskunud tuhasammas ulatus umbes kilomeetri kõrgusele ning sellega kaasnes ka maavärin. Võimaliku purske täpne aeg on aga teadmata, sest seda on keeruline ennustada: see võib juhtuda täna öösel, aga ka mitme päeva pärast, teatas geofüüsika ja vulkanoloogia amet.

Vulkaan, mis purskas viimati 1977. aastal, asub 65 kilomeetri kaugusel pealinnast Manilast.

Ametivõimud on kutsunud vulkaani ümbruses ja kahes lähedalasuvas kõrge riskiga omavalitsuses elavaid inimesi piirkonnast viivitamatult evakueeruma.

Õhtuse seisuga oli piirkonnast lahkunud 8000 inimest.