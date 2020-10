Filipiinidel evakueeriti aasta kõige võimsama taifuuni teelt ligi miljon inimest

Taifuun Goni toob endaga kaasa puhanguti kuni 73 meetrit sekundis puhuva tuule ning tugeva vihmasaju, mis võib põhjustada maalihkeid ja üleujutusi, hoiatas riiklik ilmateenistus.

Tegemist on ühe võimsaima tormiga, mis tabab Filipiine alates supertaifuun Haiyanist, mis nõudis 2013. aastal enam kui 6300 inimese elu.

"Olgugi, et meil on juba raske seoses COVIDi-kriisiga, saabub juba järgmine katastroof," hoiatas president Rodrigo Duterte nõunik, senaator Christopher Go virtuaalsel pressikonverentsil.

Tema sõnul tuleb kohalikel juhtidel teha omalt poolt kõik, et viirus ei saaks hakata evakuatsioonikeskustes kontrollimatult levima.

Ametnikud on alustanud inimeste ennetavat evakueerimist - ainuüksi Albay provintsis evakueeriti kodudest ohutusse paika 794 000 elanikku, ütles riikliku katastroofiagentuuri tegevdirektor Ricardo Jalad pressikonverentsil.

Ta lisas, et pealinnas Manilas ja lähedal asuvas Bulacani provintsis on suurtes isolatsioonitelkides pea tuhat COVID-19 patsienti, kes majutatakse hotellidesse ja haiglatesse.

Filipiinid on COVID-19 nakkus- ja surmajuhtumite arvult Kagu-Aasias teisel kohal Indoneesia järel. Tänase seisuga on koroonaviirusega nakatunud 380 729 inimest, kellest 7221 on jätnud oma elu.

Luzoni peamine saar moodustab üle kahe kolmandiku Filipiinide majandusest, mis pöördus teises kvartalis langusele, ja on koduks poolele elanikkonnast.

Quezoni provintsis asuva Infanta linna meer Grace America ütles laupäeval, et rasketehnika ja abivahendid, sh isikukaitsevahendid, paigutati võtmepiirkondadesse, ent pandeemia tõttu ei ole neil piisavalt raha olukorrale reageerimiseks, kui see peaks osutuma katastroofiliseks.

Valdav osa lennureise on tühistatud.