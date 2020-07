FBI väitel varjab Hiina San Francisco konsulaadis Hiina armeega seotud tagaotsitavat teadlast

Prokuratuur süüdistab bioloogiale keskenduvat teadlast Tang Juani valetamises oma sidemete kohta Hiina sõjaväega, et saada luba USA-sse sisenemiseks. Vahistamist vältis ta väidetavalt Hiina San Francisco konsulaati varjudes, vahendab CNN.

Kohtudokumentide järgi esitati Tangile 26. juunil süüdistus viisapettuses. Prokuratuur väidab, et Tang varjas viisataotluses oma seoseid Hiina sõjaväega, aga uurijad on leidnud fotosid, millel Tang poseerib Hiina rahvavabastusarmee tsiviilkaadri vormiriietuses. Samuti väidetakse, et Tang on töötanud Hiina Neljandas Sõjaväe Meditsiiniülikoolis.

20. juuni vestluses USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) agentidega eitas Tang Hiina sõjaväes teenimist, väitis, et ei tea oma vormiriietusel olevate eraldusmärkide tähendust, ning ütles, et sõjaväevormi kandmist nõuti ülikoolis, sest see on sõjaline õppeasutus, teatas prokuratuur.

Läbiotsimisel Tangi elukohas ja elektroonilises meedias leidsid aga FBI agendid väidetavalt edasisi tõendeid Tangi seoste kohta rahvavabastusarmeega.

Pärast küsitlemist FBI poolt põgenes Tang väidetavalt Hiina konsulaati San Franciscos, kuhu ta on FBI hinnangul jäänud siiamaani.

Kriminaalkaebuses, milles nimetatakse veel mitmeid Hiina teadlasi USA-s, väidab prokuratuur, et nad on osa rahvavabastusarmee ja täpsemalt Neljanda Sõjaväe Meditsiiniülikooli või sellega seotud insitutsioonide programmist sõjaliste teadlaste saatmiseks USA-sse valedel ettekäänetel valede kattevarjude all või valeväidete alusel nende tegeliku töökoha kohta.

„On olemas tõendid vähemalt ühes neist juhtumitest sõjalise teadlase kohta, kes kopeeris või varastas informatsiooni Ameerika institutsioonidest sõjaliste ülemate käsul Hiinas,” teatas prokuratuur. „Lisaks sellele on olemas tõendid selle kohta, et Hiina Rahvavabariigi valitsus käskis neil isikutel hävitada tõendid, ning jõupingutuste koordineerimise kohta, mis puudutasid nende isikute lahkumist Ühendriikidest, eriti pärast süüdistuste esitamist Xin Wangile selles ringkonnas 2020. aasta 7. juunil.”