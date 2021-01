FBI jälgib ulatuslikku internetiarutelu relvastatud protestide üle Bideni ametisse vannutamise eel

Pärast 6. jaanuari rahutusi Kapitooliumil esimest korda avalikkuse ees esinenud Wray ütles julgeolekubriifingul asepresident Mike Pence’ile, et FBI on jätkuvalt mures potentsiaalse vägivalla pärast meeleavaldustel Washingtonis ja osariikide pealinnades, vahendab Associated Press.

Need üritused võivad tuua relvastatud isikud valitsushoonete ja valitud ametnike lähedale, hoiatas Wray.

Wray sõnul saab FBI märkimisväärsel hulgal informatsiooni, mida saadab edasi teistele korrakaitseagentuuridele. Informatsiooni jagamine on kriitilise tähtsusega enne iga suurt avalikku üritust, nagu seda on inauguratsioon, aga seekord on see erilise tähelepanu all, sest on märke, et korrakaitse oli Kapitooliumi vägivaldseks ja surma kaasa toovaks ründamiseks president Donald Trumpi toetajate poolt ettevalmistamata.

Föderaalametnikud on hoiatanud kohalikke korrakaitseagentuure, et märul Kapitooliumil innustab tõenäoliselt uusi vägivallatsemisi korraldama.

„Me peame silmas isikuid, kes võivad kavatseda samalaadi vägivalla kordamist, mida me nägime eelmisel nädalal,” ütles Wray, lisades, et alates 6. jaanuarist on FBI tuvastanud üle 200 kahtlusaluse. „Me teame, kes te olete. Kui te olete kuskil seal, leiab FBI agent teid üles.”

Osariigid tugevdavad juba julgeolekumeetmeid võimalike relvastatud protestide ja vägivalla puhuks sel nädalavahetusel, eriti kohalike kongressihoonete juures, kus toimuvad istungid ja inauguratsioonitseremooniad. Hinnatakse ümber suure riskiga sihtmärkide julgeolekuplaane ning politsei valmistub suuremates linnades taktikalisteks häireolukordadeks. FBI bülletäänis hoiatati sel nädalal võimalike relvastatud protestide eest kõigis 50 osariigis.

Wray sõnul on FBI-l ohtude jälgimiseks, luureandmete jagamiseks ja ressursside paigutamiseks Bideni inauguratsiooni ajal ööpäevaringne komandopost peakorteris ja kõigis 56 välibüroos.