FBI hoiatas relvastatud meeleavalduste eest USA 50 osariigi pealinnades ja Washingtonis

Bülletäänis tuuakse esile mure, et USA Kapitooliumi ründamine eelmisel nädalal võis olla alles president Donald Trumpi toetajate potentsiaalselt vägivaldsete aktsioonide algus.

„Relvastatud meeleavaldused on plaanitud toimuma vähemalt 50 osariigi kapitooliumidel alates 16. jaanuarist kuni vähemalt 20. jaanuarini ja USA Kapitooliumil alates 17. jaanuarist kuni 20. jaanuarini,” öeldakse FBI bülletäänis. Hoiatatakse ka, et on „ülestõusude” oht, kui Trump enne inauguratsioonipäeva põhiseaduse 25. paranduse kaudu ametist kõrvaldatakse.

„FBI sai 8. jaanuaril informatsiooni ühe tuvastatud grupi kohta, mis kutsus teisi endaga ühinema „tormijooksuks” osariikide, kohalikele ja föderaalsetele kohtumajadele ning administratiivhoonetele, juhul kui POTUS (Ühendriikide president – toim) enne inauguratsioonipäeva presidendiametist kõrvaldatakse. See tuvastatud grupp plaanib 20. jaanuariks ka „tormijooksu” valitsusasutustele, sealhulgas Columbia ringkonnas ja igas osariigis, olenemata sellest, kas osariigid kinnitasid valijameeste hääled Bideni või Trumpi poolt,” lisatakse bülletäänis.

FBI uurib ka teateid eri ähvarduste kohta rünnata valitud presidenti Joe Bidenit enne tema inauguratsiooni, öeldakse bülletäänis. „Lisa teated viitavad ähvardustele valitud asepresident Harrise ja spiiker Pelosi vastu.”

FBI teatas oma avalduses, et jõupingutused on koondatud nende isikute tuvastamiseks, uurimiseks ja takistamiseks, kes õhutavad vägivalda ja osalevad kriminaalses tegevuses.