Facebook, Twitter ja YouTube võtsid Trumpi postitused koroonaviirusealase valeinformatsiooni tõttu maha

Trumpi Facebooki postitus sisaldas lõiku eilsest intervjuust telekanali Fox News saatele „Fox & Friends”, milles Trump väitis, et lapsed on Covid-19 suhtes „peaaegu immuunsed”, vahendab Reuters.

„See video sisaldab valeväiteid, et grupp inimesi on Covid-19-le immuunsed, mis rikub meie poliitikat kahjuliku Covidi valeinformatsiooni kohta,” ütles Facebooki pressiesindaja.

Ka Twitter peitis hiljem säutsu, mis seda videot sisaldas ning mille oli postitanud Trumpi valimiskampaania @TeamTrump konto ja mida presient ise jagas.

Twitteri esindaja ütles, et @TeamTrump konto omanikult nõutakse selle säutsu eemaldamist, enne kui ta võib uuesti midagi postitada.

YouTube’i esindaja teatas, et võeti maha video, mis rikkus YouTube’i Covid-19 valeinformatsiooni poliitikat. Algne intervjuu jäi siiski ligipääsetavaks Fox Newsi kanalis YouTube’is.

Trumpi kampaaniameeskond süüdistas sotsiaalmeediaettevõtteid kallutatuses presidendi vastu ja teatas, et Trump konstateeris fakti. „Sotsiaalmeediaettevõtted ei ole tõe üle kohtumõistjad,” ütles kampaania pressiesindaja Courtney Parella.

USA Haiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskused (CDC) on öelnud, et kuigi täiskasvanud moodustavad seni enamiku Covid-19 juhtumitest, on sellesse haigestunud ka lapsi ja nad võivad sellega nakatada ka teisi.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) analüüsis kuue miljoni nakatumise kohta 24. veebruarist 12. juulini leiti, et 5-14-aastaste laste osakaal oli 4,6%.

Pressikonverentsil Valges Majas kordas Trump oma väidet, et viirusel on lastele vähe mõju.

„Lapsed saavad sellega väga hästi hakkama,” ütles Trump. „Kui te vaatate arve, suremuse, surmajuhtumite mõttes ... laste jaoks alla teatud ea ... nende immuunsussüsteemid on väga-väga tugevad ja väga võimsad. Nad paistavad sellega väga hästi hakkama saavat ja seda kõigi statistiliste väidete järgi.”

Tegemist on esimese korraga, kui Facebook on Trumpi postituse koroonaviirusealase valeinformatsiooni pärast eemaldanud, teatas ettevõtte esindaja.

Ilmselt on see ka esimene teatatud juhtum, kui sotsiaalmeediaettevõte võtab maha presidendi postituse oma valeinformatsiooni reeglite rikkumise eest.