Facebook blokeeris austraallaste jaoks uudiste vaatamise ja jagamise

Austraallased leidsid täna, et ühegi kohaliku või ülemaailmse uudistekanali Facebooki lehekülg ei olnud ligipääsetav, vahendab BBC News.

Sealjuures olid blokeeritud ka mitmed valitsuse tervishoiualased ja hädaabileheküljed, mille kohta Facebook hiljem kinnitas, et tegu oli veaga.

Austraalia uudiseid ei saa Facebookis lugeda ka väljaspool Austraaliat.

Austraalia valitsus kritiseeris seda sammu teravalt, märkides, et see demonstreerib „nende digitaalsete sotsiaalmeediahiidude tohutut turujõudu”.

Austraalia rahandusminister Josh Frydenberg ütles, et uudistekeelul on tohutu ühiskondlik mõju. Iga kuu külastab Facebooki umbes 17 miljonit austraallast.

Frydenbergi sõnul on valitsuse kindel eesmärk seadus vastu võtta ja Facebooki esindajaid oodatakse Austraaliasse.

„Aga ma leian, et nende tegevus täna oli asjatu ja vale,” lisas Frydenberg.

Google ja Facebook on Austraalia eelnõu vastu, sest nende sõnul ei peegelda see seda, kuidas internet töötab, ning see „karistab” ebaõiglaselt nende platvorme. Siiski on Google viimastel päevadel allkirjastanud kolme suure Austraalia meediaväljaandega maksekokkulepped.

Austraalia võimude sõnul on seadus vajalik „mänguvälja tasandamiseks” tehnoloogiahiidude ja hädas olevate ajakirjanduse väljaandjate vahel. Igast sajast digitaalreklaamile kulutatud Austraalia dollarist Austraalia meedias läheb tänapäeval 81 dollarit Google’ile ja Facebookile.

Facebook teatas aga, et see paneb neid karmi valiku ette: kas püüda järgida seadust, mis eirab selle suhte tegelikkust, või lõpetada uudistesisu näitamine Austraalias. „Raske südamega valime me viimase,” teatas Facebook.

Kohaliku juhi William Eastoni sõnul karistas seadus Facebooki sisu eest, mida Facebook ei ole ise võtnud ega palunud.

Facebook teatas, et aitas eelmisel aastal Austraalia ajakirjanduse väljaandjatel teenida viidete kaudu 407 miljonit Austraalia dollarit, aga platvormi enda teenistus uudiste pealt on minimaalne.

Austraallased ei pääsenud ligi ka paljudele valitsusasutuste lehekülgedele, mille hulgas olid politsei ja päästeteenistus, tervishoiuasutused ja ilmateenistus. Samuti blokeeriti heategevusorganisatsioonid, poliitikud, spordiorganisatsioonid ja muud ühendused.