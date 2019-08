Europarlamenti valitud, kuid sealt väljas: kummitus-saadikud ootavad ärevalt Brexitit

Briti ajaleht Guardian kirjutab Slovakkia tulevasest eurosaadikust, kel läks mais toimunud valimistel küll edukalt, kuid ühe rusuva lisandiga: sarnaselt Eesti poliitikule, Isamaa esinumbrina kandideerinud Riho Terrasele jääb ka Miriam Lexmann kuni Brexitini parlamendist eemale.

Riho Terrase võidurõõm muutus valimisõhtul tõsiseks ilmeks. Delfi

„Slovakkia meedia nimetab olukorda Lexmanni paradoksiks," sõnas naine Guardianile.

Brexiti järel hakkab europarlamendis istuma 751 saadiku asemel 705. Suurbritanniast 73-st kohast jagatakse 27 kohta 14 alaesindatud riikide vahel ära. Tehingu tulemusena saab muuhulgas Eesti ühe eurosaadiku juurde.

Lexmann üks neist ootel eurosaadikutest, kes kuni tööleasumiseni ei saa palka ega positsiooniga kaasnevaid hüvesid. Guardiani sõnul on neid õnnetut 27 inimest hakatud kutsuma kummitus-saadikuteks.

Lexmanni olukord on veel keerulisem, sest eurovalimistel osalemiseks võttis ta oma töölt USA mittetulundusühingu Euroopa esinduses puhkuse, kuid aga valituks osutus, nimetas Slovakkia riik ta ametlikult eurosaadikuks. Poliitiline positsioon tähendab aga seda, et tööle tagasi naist ei oodata, sest ameti eelduseks on poliitiline neutraalsus.