Europarlament lükkas Rumeenia ja Ungari volinikukandidaadid tagasi juba enne nende ärakuulamist

Reutersi teatel tuvastas komisjon mõlema kandidaadi majandushuvide deklaratsiooniga tutvudes huvide konflikti.

Trócsányi on Ungari endine justiitsminister, kellele Euroopa Parlamendi eelmine koosseis heitis ette Ungari õigusriigi lammutamist. Euroopa Komisjoni järgmine president Ursula von der Leyen tahtis Trócsányile pakkuda laienemisvoliniku kohta. Õiguskomisjon lükkas aga tema kandidatuuri suhteliselt napi hääleenamusega tagasi: üksteist häält vastu ja üheksa poolt, kaks saadikut jäi erapooletuks.

Transpordivolinikuks kandideerinud Rovana Plumb on tule all keskkonnaministrina väidetavalt sooritatud korruptsioonikuritegude pärast, mille eest Rumeenia prokuratuur on juba üritanud talle kriminaalsüüdistust esitada. Rumeenia parlament keeldus aga Plumbilt saadikupuutumatust võtmast. Europarlamendi õiguskomisjoni otsustaval hääletusel sai ta 15 vastu- ja kuus poolthäält, jällegi jäi kaks liiget erapooletuks.

EL-i reeglite järgi tähendab ühe või enama kandidaadi läbikukkumine õiguskomisjonis, et Euroopa Komisjoni liikmete ametissenimetamise protseduur on külmutatud. Von der Leyen peab järgmiseks europarlamendi eesistujale teada andma, kuidas ta plaanib edasi tegutseda. Järgmiseks nädalaks plaanitud kandidaatide kuulamised lükkuvad igatahes edasi.