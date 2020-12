Europarlamendi liige Leedust soovitab koroonaviiruse vastu „ravivett”, mida levitab Leedu seimi liige

Uspaskich ütleb videos, et Vilniuses saab seda vett osta seimi liikmelt Ieva Kačinskaitė-Urbonienėlt ning annab kontaktisikud ka teistes Leedu linnades, vahendab Leedu Delfi.

„Pandeemia on suur väljakutse mitte ainult Leedu, vaid kogu maailma jaoks. Leedu jääb punasesse tsooni, mis on viirusest kõige rohkem puudutatud. Euroopa Parlamendi liikme informatsioon vee kohta, mis aitab immuunsuse saavutada ja ravib Covid-19, aga ka selle kohta, et sellist vett levitab Leedu parlamendi liige, kutsub esile rahutust,” kirjutas Dobrovolska.

Dobrovolska tuletas meelde, et Euroopa Liit on korduvalt rõhutanud kahju, mida kujutab endast valeinformatsioon.

Viimase ööpäevaga lisandus Leedus 1773 uut koroonaviirusega nakatunut ja suri 15 inimest.

40% juhtumitest registreeriti sealjuures Vilniuse maakonnas, kus olukord on väga keeruline.

Surnutest viis olid vanusegrupis 50-59 aastat, neli vanusegrupis 70-79 aastat, kolm vanusegrupis 60-69 aastat, kaks vanusegrupis 80-89 aastat ja üks vanusegrupis 90-99 aastat.

Neli inimest suri Kaunase ja Šiauliai maakonnas, kolm Vilniuse ja Panevėžysi maakonnas ja üks Klaipėda maakonnas.

Suri kaheksa meest ja seitse naist.

Leedus on haiglaravil 2510 koroonapatsienti, kellest 198 on intensiivravil. 1521 inimest vajab lisahapnikku ja 112 on juhitaval hingamisel.

Teatati ka, et pühade ajal saatsid politseinikud tagasi üle 16 000 autojuhi, kes püüdsid mõjuva põhjuseta omavalitsuste piire ületada. 500 juhile tehti trahv.

Lisaks sellele oli üle 500 muu karantiini rikkumise.

