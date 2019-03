Euroopa viimane diktaator Lukašenka tahab riigipeana jätkata, sest „ei saa seda mitte teha“

1994. aastat võimul olev Lukašenka ütles reedel ajakirjanikega Minskis kohtudes, et kui arvestada kodumaa seisukorda, ei saa ta jätta eelseisvatel 2020. aasta valimistel presidendiks kandideerimata, vahendab uudisteagentuur Interfax.

„Teen oma avalduse, lähtudes enda ja riigi seisukorrast. Ma ei saa jätta presidendiks kandideerimata,“ ütles Lukašenka. „Ma esitan oma kandidatuuri, aga teie valige keda tahate, võite minu poolt mitte hääletada - see on täiesti normaalne. Ent kui hiljem midagi kokku kukub ja te mind süüdistate, siis ma ütlen, et te oleksite võinud minu poolt hääletada.“

64-aastane Lukašenka lubas muu seas, et ta ei kavatse olla president surmani. „Ma annan teile lubaduse, et teise ilma ma presidenditoolist ei lähe ja ma ei kavatse ka oma poliitilist elu pikendada mingite veiderduste ja skeemidega,“ ütles ta. „Kui mind ei valita, ma ei solvu, ma saan aru, et mul aeg lahkuda.“

Ühestki oma lapsest lubas president ka omale mantlipärijat mitte teha. „Meil on riigipea amet raske,“ põhjendas ta. „Ma ei ütle, et ma selles ametis kannatan jne, sest seda ei usu keegi: vahel kannatan, vahel jälle rõõmustan.“