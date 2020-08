Euroopa värske koroonaviiruse puhang näib esialgu vähem surmavam kui esimene laine tänavu kevadel

Inimeste võimalus minna võimaliku nakatumise korral testima on võrreldes puhangutega märtsis ja aprillis suurem ja see aitab haiguse levikut paremini tõkestada. Ühtlasi on võimud paremini hakkama saanud vanema ja haavatavama elanikkonna kaitsmisega, kes kannatasid kevadel kõige enam, kui haigus külvas tragöödiat sadades hooldekodudes üle Euroopa, märgib Bloomberg.

Kuigi nakkus teeb Euroopas viimastel päevadel ja nädalatel taas pahandust, on teadlaste sõnul vähemalt praegu surmajuhtumite arv võrreldes varasemaga oluliselt väiksem.

“Varasemast parem juurdepääs testimisele on tõenäoliselt selle peamine põhjus, arvestades ka seda, et inimestel on suurem teadlikkus haigusega kaasnevatest sümptomitest,” ütles Bloombergile Cambridge ülikooli tervishoiulektor John Ford.

Tema sõnul võib surmajuhtumite arvu vähenemise taga näha ka täiustatud protseduure koroonaviirusest tulenevate surmade tuvastamiseks ja haiguse paremat ravi. Teadlased on näiteks avastanud, et tavaliselt reuma ja allergiate raviks kasutatav põletikuvastane deksametasoon võib vähendada raskelt haigete patsientide suremust.

Arvestades, et enamikes Euroopa riikides hakkas nakkusjuhtumite arv tõusma alles paar päeva või paar nädalat tagasi, võib aga surmajuhtumite arv alles hakata uuesti tõusma. “Arvestades ajalist lünka nakatumise ja surma vahel, ei tohiks riikidel tekkida vale turvatunnet,” ütles Bloombergile Londoni Imperial College'i nakkushaiguste professor Graham Cooke.

“Juhtumite avastamise ja surmade vahel on alati märkimisväärne viivitus, mis jääb nädalatesse,” ütles Cooke. “On võimalik, et kui suurem osa levikust leiab aset elanikkonna nooremates vanuserühmades, siis on ka viivitus pikem, enne kui näeme kasvu suremuses.”

