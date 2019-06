Euroopa süstib arengumaade tervishoidu sadu miljoneid eurosid

ELi ja WHO esindajad allkirjastasid täna Brüsselis toimuvatel Euroopa arengupäevadel koostööleppe, millega Euroopa võttis omale kohustuse toetada enam kui 80 Aafrika, Kariibi mere, Aasia ja Vaikse ookeani riike 102 miljoni euroga. Toetus on mõeldud arengumaade riikide tervishoiusüsteemide arendamiseks, sihiks on kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine kõigile.

102 miljoni euro suurune panus on ambitsioonikas tõuge sellele, et 2030. aastaks oleks kõigile tagatatud universaalne tervishoid, lausus Euroopa komisjoni rahvusvahelise koostöö ja arengu volinik Neven Mimica. Ühtlasi avaldas ta lootust, et see samm tugevdad Euroopa ja tervishoiuorganisatsiooni koostööd veelgi.

"WHO jaoks ei ole miski tähtsam, kui universaalne tervishoid," sõnas WHO juhataja Tedros Adhanom Ghebreyesus. "See mitte ainult ei paranda tervist, vaid aitab ka vähendada vaesust, soodustab majanduskasvu ja edendab soolist võrdõiguslikkust."

Lisaks pööratakse programmis suurt tähelepanu mittenakkuslikel haigustee, mis kujutavat endast globaalselt kasvavat terviseriski.

Programm jätkab 2011. aastal alustatud programmi.