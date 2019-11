Euroopa riigid on peatanud relvaekspordi Türgile, aga sama ei ole tehtud Saudi Araabia puhul

Põhjuseks võib olla ka see, et eurooplastel pole mingit liitlassuhet Jeemeni Houthidega, kelle vastu Saudi Araabia võitleb, küll aga kurdidega, kes olid otsustava tähtsusega partnerid võitluses Islamiriigi vastu. Võitlus Islamiriigi vastu on läheduse tõttu Euroopale eriti tähtis, aga sellel, mis juhtub Jeemenis, pole otsest mõju, see ei vii pagulaste ja potentsiaalsete terroristide Euroopasse valgumiseni.