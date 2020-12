Euroopa Ravimiameti vastase küberrünnakuga pääseti ligi Pfizer/BioNTechi koroonavaktsiini dokumentidele

Koos Pfizeriga ühe vaktsiini välja töötanud BioNTech teatas oma avalduses, et ligi pääseti nende esitatud dokumentidele. EMA tegeleb praegu kahe vaktsiini loaprotseduuriga, mis loodetakse lõpule viia nädalate jooksul. BioNTechi teatel ei tohiks küberrünnak kasutusloa andmist edasi lükata, vahendab BBC News.

„Täna teavitati meid... et ametit on tabanud küberrünnak ja et mõnedele dokumentidele, mis on seotud EMA serveris säilitatud regulatiivse avaldusega Pfizeri ja BioNTechi Covid-19 vaktsiinikandidaadi BNT162b2 kohta, on ebaseaduslikult ligi pääsetud,” teatas BioNTech. „EMA on meile kinnitanud, et sellel küberrünnakul ei ole mingit mõju nende hinnangu andmise ajakavale.”

BioNTech teatas, et avalikustas küberrünnaku kriitlistel tervishoiualastel kaalutlustel ja läbipaistvuse olulisuse tõttu.

BioNTechi sõnul ei ole teada, et ettevõtte meditsiiniuuringutes osalenute isikuandmed oleksid ohtu sattunud.

EMA annab välja lube ravimite kasutamiseks kogu Euroopa Liidus.

