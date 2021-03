Euroopa Ravimiamet: pole alust seostada Austria juhtumeid AstraZeneca vaktsiiniga

Austria teatas pühapäeval, et on peatanud ettevaatusabinõuna AstraZeneca ühe partiiga vaktsineerimise, et uurida inimese surma ja teise rasket tervise halvenemist. Tänaseks on teada, et 49-aastane naisterahvas suri kümme päeva pärast vaktsineerimist raskete hüübimishäirete tagajärjel. Sama ajal tekkis 35-aastasel naisel kopsuemboolia, kuid tema seisund on paranenud.

Euroopa Ravimiamet märkis, et miski ei viita sellele, et naiste terviseprobleemid oleks tekkinud vaktsiinist. Samuti ei ole need seisundid märgitud võimalike kõrvaltoimetena.

Samas märkis amet, et alates 9. märtsist on konkreetse AstraZeneca partii number ABV5300 puhul esitatud veel kaks teadet trombemboolsetest kõrvaltoimetest. Euroopa Ravimiamet tegeleb nende juhtumite uurimisega.

Nädala algul lubas AstraZeneca Austria valitsusega igakülgset koostööd teha. AstraZeneca esindaja sõnul pole vaktsiinil siiani ühtegi tõsist tagajärge tuvastatud - nii esialgne testimisperiood kui ka ülemaailmne vaktsineerimiskogemus rohkem kui 50 riigis on seni näidanud, et vaktsiin on turvaline ja tõhus.

AstraZeneca partii number ABV5300 suurus oli 1,6 miljonit doosi ja see saadeti Euroopa Liidu 17 liikmesriiki.