Euroopa ravimiamet kiitis heaks ühest Pfizeri vaktsiini pudelist viie asemel kuue doosi võtmise

EMA kinnitas täna, et sealne inimeste ravimite komitee soovitas uuendada vaktsiini tooteinfot nii, et selles oleks kirjas, et iga pudel sisaldab kuut doosi, vahendab Associated Press.

Saksamaa tervishoiuministeeriumi esindaja Hanno Kautz ütles täna Berliinis ajakirjanikele, et see muudatus jõustub kohe ja tänu sellele suureneb saadaval olevate vaktsiinidooside arv 20%.

Paljud arstid Euroopa Liidus on juba võtnud ühest vaktsiinipudelist kuus doosi, see on saanud varem ametliku loa ka USA-s, Suurbritannias ja mujal.

Ravimifirmad panevad igal juhul pudelisse rohkem vaktsiini, kui ametlikult kirjas, et minimaalne dooside arv oleks tagatud isegi siis, kui midagi lekib.

