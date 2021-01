Euroopa Ravimiamet kiitis heaks Moderna koroonaviiruse vaktsiini

Teine vaktsiin saab heakskiidu hetkel, kui paljudes Euroopa Liidu riikides on nakatumistase väga kõrge ja vaktsineerimise aeglane tempo on sattunud terava kriitika alla, vahendab Associated Press.

„See vaktsiin annab meile veel ühe tööriista praegusest hädaolukorrast ülesaamiseks,” ütles EMA tegevdirektor Emer Cooke.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas EMA heakskiitu ja lisas Twitteris: „Nüüd teeme me täie kiirusega tööd selle heakskiitmiseks (Euroopa Komisjoni poolt – toim.) ja kättesaadavaks tegemiseks EL-is.”

Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahn ütles, et ootab, et Moderna vaktsiin võetakse Euroopa Liidus kasutusele järgmisel nädalal. Saksamaa saab seda esimeses kvartalis kaks miljonit doosi.

Moderna vaktsiinil on logistiline eelis Pfizeri/BioNTechi oma ees, sest see ei vaja säilimiseks nii madalat temperatuuri.

Moderna vaktsiini on seni kasutamiseks heaks kiitnud USA, Kanada ja Iisrael.

