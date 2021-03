Euroopa Ravimiamet alustas Vene koroonavaktsiini Sputnik V hindamist

„Need uuringud osutavad sellele, et Sputnik V käivitab antikehade ja immuunsete rakkude tootmise, mis ründavad SARS-CoV-2 koroonaviirust ja võivad aidata kaitsta Covid-19 vastu,” teatas EMA, vahendab Euronews. „EMA hindab andmeid, kui vastavalt nende kättesaadavaks muutumisele, et otsustada, kas kasud kaaluvad üles riskid. Jooksev hindamine jätkub, kuni on olemas piisavalt tõendeid ametliku turundusloa taotluse jaoks.”

Vaid mõni päev varem oli Slovakkia teise Euroopa Liidu liikmesriigina pärast Ungarit hakanud saama Sputnik V tarneid vaatamata sellele, et EMA ei ole seda heaks kiitnud.

EMA on seni Euroopa Liidus kasutamiseks heaks kiitnud kolm vaktsiini. Need on Pfizeri/BioNTechi, AstraZeneca/Oxfordi ülikooli ja Moderna vaktsiinid. Praegu on hindamisel veel Johnson & Johnsoni vaktsiin, mis peaks heakskiidu saama märtsi keskel.

Sputnik V-d finantseerinud Venemaa Otseinvesteeringute Fondi juht Kirill Dmitrijev ütles, et tervitab EMA jooksvat hindamist ja teatas, et EMA-le on antud põhjalikud andmed.

„Pärast EMA heakskiitu suudame me pakkuda alates 2021. aasta juunist vaktsiini 50 miljonile eurooplasele,” lisas Dmitrijev.

Vene vaktsiin on nüüdseks kasutusele võetud 40 riigis üle maailma. Euroopas Serbias, Montenegros, Moldovas ja Ungaris. Slovakkia sai esimesed 200 000 doosi nädalavahetusel.