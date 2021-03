Euroopa Parlament võttis Kataloonia separatistide juhtidelt puutumatuse

Puigdemont, Kataloonia endine tervishoiuminister Clara Ponsatí ja endine haridusminister Antoni Comín on tagaotsitavad, süüdistatuna mässu õhutamises seoses 2017. aasta separatistliku referendumi korraldamisega, vahendab AFP.

Puigdemontilt võeti puutumatus häältega 400-248 ning Comínilt ja Ponsatílt häältega 404-247.

Selle otsusega saavad Belgia ja Šotimaa kohtuvõimud hakata kaaluma Hispaania ülemkohtu väljaandmistaotlusi.

Hispaania välisminister Arancha González Laya ütles, et see hääletus kinnitas, et Euroopa Parlamendi liikme puutumatust ei saa kasutada kilbina riikide kohtute vastu riikide seaduste rikkumiseks.

Samuti näitas hääletus González Laya sõnul austust Hispaania kohtusüsteemi vastu ja tagas, et vaidlused Kataloonia asjus lahendatakse Hispaanias, mitte Euroopa Liidu tasemel.

Kolm Euroopa Parlamendi liiget on aga juba teatanud, et viivad asja Euroopa Kohtusse.

Puigdemont on elanud pärast Kataloonia ebaõnnestunud iseseisvumiskatset eksiilis Belgias.

Comín viibib samuti Belgias ja tema kohta on välja antud üleeuroopaline kinnipidamismäärus, aga Ponsatí on töötanud ülikooli lektorina Šotimaal ja tema väljaandmist nõutakse seal.