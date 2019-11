Euroopa Parlament kinnitas von der Leyeni juhitud uue Euroopa Komisjoni ametisse

Komisjoni ametisse kinnitamise poolt oli 461, vastu 157 ja erapooletuks jäi 89 Euroopa Parlamendi liiget. Von der Leyen vajas komisjoni presidendiks kinnitamiseks lihthäälteenamust, vahendab Deutsche Welle.

Eestit esindab komisjonis energiavolinikuna Kadri Simson.

„Meie liit alustab muutumist, mis puudutab meie ühiskonna ja majanduse iga osa ning me teeme seda, sest see on õige asi, mida teha, mitte sellepärast, et see on lihtne,” ütles von der Leyen enne hääletust. „Me oleme valmis, Euroopa on valmis. Minu sõnum on lihtne: lähme tööle.”

Von der Leyen rõhutas kliimamuutuse „eksistentsiaalset” väljakutset, mille seadis oma päevakorras esikohale.

„Meil ei ole kliimamuutusega võitlemisel enam hetkegi raisata,” ütles von der Leyen.

Uue Euroopa Komisjoni koosseis:

Thierry Breton, siseturg ja teenused, Prantsusmaa

Margrethe Vestager, asepresident, digitaalajastuks valmis Euroopa, Taani

Olivér Várhelyi, naabrus ja laienemispoliitika, Ungari

Dubravka Šuica, asepresident, demokraatia ja demograafia, Horvaatia

Frans Timmermans, asepresident, Euroopa roheline kokkulepe, Holland

Margaritis Schinas, asepresident, Euroopa eluviisi edendamine, Kreeka

Phil Hogan, kaubandus, Iirimaa

Jutta Urpilainen, rahvusvahelised partnerlused, Soome

Johannes Hahn, eelarve ja administratsioon, Austria

Didier Reynders, justiits, Belgia

Marija Gabriel, innovatsioon ja noored, Bulgaaria

Stella Kyriakides, tervis, Küpros

Věra Jourová, väärtused ja läbipaistvus, Tšehhi

Kadri Simson, energia, Eesti