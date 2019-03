Euroopa parlament asub senisest tõhusamalt tõkestama väärinfokampaaniaid

Raportöör Anna Elżbieta Fotyga (ECR, PO): “Me ei saa enam eitada, et Kremli vaenulik propaganda, mis on osa laiemast strateegiast, on suunatud meie institutsioonide ja ühiskonna vastu. Õnneks oleme kogenumad ja seisame kindlameelselt ning üheskoos selliste tegevuste vastu.”