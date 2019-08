Euroopa Parlamendi töötajad on vihased hinnatõusu üle sööklas

Hinnatõus ajal, kui enamik Euroopa Parlamendi liikmeid ja töötajaid on puhkusel või Brüsselist eemal, kergitas mõnede toodete maksumust 25% võrra või rohkemgi ja kutsus esile ametliku kaebuse ametiühingutelt, vahendab Politico.

Portsjon friikartuleid maksab töötajate sõnul varasema kahe euro asemel nüüd 2,50 ja päevasupp 80 sendi asemel ühe euro.

Hinnatõus sisaldab Belgia käibemaksu, mida varem hindadele ei lisatud, ning hind tõusis ka seoses 5. augustil jõustunud uute lepingutega eraettevõtjatega.

Pahameelt suurendavad märgatavalt madalamad hinnad Euroopa Komisjoni ja Ülemkogu sööklates. Parlamendis arvavad paljud, et press ja avalikkus kohtlevad neid institutsioone tarbetult hästi.

Politico märgib, et ainuüksi supi hind on piisav põhjus Euroopa Parlamendi töötajate hullumiseks.

Parlamendi ametnike sõnul on üks põhjus, miks neil on suhteliselt kõrgemad hinnad, otsus lõpetada maksumaksja toetused, mis on endiselt olemas teistes institutsioonides, mis tähendab, et hinnad parlamendi sööklas on tegelikult demokraatlikumad, sest Euroopa valijad ei saa lõunasöögitoetust.