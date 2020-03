Euroopa noorim koroonaviiruse ohver on nüüd 12-aastane Belgia tüdruk

Belgias toimunud pressikonverentsil oli õhkkond väga masendav, kirjutab flaami ajaleht Het Laatste Nieuws. Kriisikeskus oli sunnitud edastama väga kurva teate. Pärast kolm päeva kestnud palavikku muutus vaid 12-aastase tüdruku seisund äkki halvemaks ja eile suri ta koroonaviirusesse.

Viroloogid reageerisid väga emotsionaalselt ja ärevalt. Viroloog Steven Van Guchti sõnul ei olnud tüdrukul neile teadaolevalt mingeid kaasnevaid haigusi. Van Gucht rõhutas, et selline surm on väga erandlik.

„See tuletab meile meelde, et igas vanuses, alates kümnest kuni kõrgeima elueani võivad tekkida tüsistused,“ ütles Van Gucht. „Miks mõnikord halvasti läheb, me ei tea. On tähtis, et seda uuritaks juhtumikaupa.“

Umbes 93% koroonaviirusesse surnutest Belgias on olnud üle 65-aastased. Ligi veerand on olnud vanemad kui 85 aastat.

Ka nakatunute arv noorte hulgas on Belgias suhteliselt väike. Alla kümneaastasi nakatunuid on Belgias 101, 10-19-aastasi 138.

Belgias on nakatumisjuhtumeid kokku 12 775 ja surnud on 705 inimest.

Kes on olnud teised noored ohvrid Euroopas?

Vítor (14) Portugalist.

Vítor Rafael Bastos Godinho surm oli Portugalis šokk. Ta oli sportlik poiss, kellel polnud muid haigusi peale nahahaiguse psoriaasi. Ta tegeles saalijalgpalliga. Vítor suri 29. märtsil.

Julie (16) Prantsusmaalt.