Euroopa Liit otsustas välkkohtumisel, et läheb edasi Johnsoniga sõlmitud Brexiti-leppe ratifitseerimisega

Otsus langetati hoolimata sellest, et Suurbritannia parlament otsustas laupäeval lükata leppe heakskiitmise edasi seniks, kuni vastu on võetud kõik vajalikud õigusaktid, vahendab uudistekanal BBC.

Valitsusjuht Boris Johnson pidi seadusest tulenevalt laupäeval taotlema Euroopa Ülemkogu eesistujalt Donald Tuskilt ajapikendust blokist lahkumisel, ent andis Brüsselile eraldiseisvas kirjas mõista, et seda soovib parlament, mitte tema isiklikult.

"Euroopa Liit hoiab kõik valikuvariandid laual ja on seetõttu algatanud ratifitseerimisprotsessi, et saaksime selle protsessi esmaspäeval Euroopa Parlamendile üle anda," ütles anonüümsuseks jäänud EL-i diplomaat AFP-le.

Tema sõnul jätkatakse sammudega kuni selguse saabumiseni Suurbritannias.

EL-i pealäbirääkija Michel Barnier ütles pühapäeval pärast kohtumist, et see oli lühike ja tavapärane arutelu järgmiste sammude astumiseks. Seda, kas Euroopa Liit on nõus Suurbritannia lahkumise edasi lükkama, ei osanud Barnier öelda, märkides, et seda otsustavad liikmesriikide juhid.

Väidetavalt kestis kohtumine pelgalt 15 minutit.