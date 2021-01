Euroopa Liit nõuab vaktsiinitootjatelt oma võetud kohustuste täitmist

„Euroopa on investeerinud miljardeid, et aidata välja arendada maailma esimesi Covid-19 vaktsiine. Et luua tõelist ülemaailmset ühist hüve,” ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen virtuaalsel Maailma Majandusfoorumil, vahendab Associated Press. „Ja nüüd peavad need ettevõtted tulemusi näitama. Nad peavad oma kohustusi austama.”

Eile ähvardas Euroopa Liit karmide ekspordipiirangutega kõiki Euroopa Liidus toodetavaid vaktsiine, et tagada, et need ettevõtted peavad kinni oma kohustustest Euroopa Liidu ees.

Euroopa Liit teatas, et eraldas vaktsiinide uuringute kiirendamiseks ja tootmisvõimekuste suurendamiseks 2,7 miljardit eurot, ning tahab kindlasti selle raha eest saada sadu miljoneid vaktsiinidoose vastavalt graafikule, mille need ettevõtted on omale kohustuseks võtnud.

„Euroopa jääb kindlaks sellesse ülemaailmsesse ühisesse hüvesse panustamisele, aga võtab seda asja tõsiselt,” ütles von der Leyen.

Kindlalt toetas von der Leyeni seisukohta ka Saksamaa.

„Sellise keerulise protsessi juures nagu vaktsiinitootmine saan ma aru, kui on tootmisprobleeme, aga siis peavad need puudutama kõiki ausalt ja võrdselt,” ütles Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahn telekanalile ZDF. „Asi pole EL-i eelisõiguses, asi on Euroopa ausas osas.”

Euroopa Liit on tellinud AstraZenecalt 300 miljonit doosi ja optsioon on veel sajale miljonile doosile. Eelmisel nädalal teatas aga AstraZeneca, et vähendab esimest partiid 80 miljonilt doosilt 31 miljonile.

Lisaks sellele on probleeme Pfizeri/BioNTechi vaktsiini tarnetega, mis paneb Euroopa Liidu riikide valitsused suure surve alla. Pfizer teatas, et lükkab edasi tarned Euroopasse ja Kanadasse, kuna uuendab oma tehast Belgias, et suurendada tootmisvõimsust.