Euroopa Liit nimetas 14 „ohutut” riiki, mille kodanikke hakatakse sisse lubama

Praeguses ohutute riikide nimekirjas, mida tõenäoliselt täiendatakse, on Alžeeria, Austraalia, Gruusia, Jaapan, Kanada, Lõuna-Korea, Maroko, Montenegro, Rwanda, Serbia, Tai, Tuneesia, Uruguay ja Uus-Meremaa, vahendab BBC News.

Nimekirja ametlikuks muutmise protseduur viiakse lõpule ja riikide ohutuks tunnistamise kriteeriumid määratakse lõplikult kindlaks täna.

Nimekirja on kinnitanud Euroopa Liidu riikide enamus – vähemalt 55% riikidest, mis esindavad 65% Euroopa Liidu elanikkonnast.

Oli erimeelsusi näiteks Hispaania, kes tahab küll turismile hoogu anda, aga püüab tegutseda kindla peale, sest Covid-19 tabas teda eriti rängalt, ning näiteks Kreeka ja Portugali vahel, kes sõltuvad turismist ja keda viirus ei ole nii palju räsinud.

Eelmisel nädalal teatati, et liikmesriigid kaaluvad kaht erinevat nimekirja. Politico teatas, et ühte kuuluvad riigid, kus on vähem kui 16 Covid-19 juhtumit 100 000 elaniku kohta, ja teise riigid, kus juhtumeid on kuni 20, mille hulka kuuluvad Kanada ja Türgi.

Varem sel kuul rõhutas Euroopa Komisjon, et piiride avamine Lääne-Balkani Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide kodanikele on prioriteet alates 1. juulist. Euroopa Liidu liige Horvaatia teatas aga eelmisel nädalal, et Serbia, Kosovo, Bosnia ja Hertsegoviina ning Põhja-Makedoonia kodanikel tuleb Horvaatias 14-päevasesse karantiini jääda, sest nakatumine on nendes riikides kasvanud.