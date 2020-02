Euroopa Liit muudab oma laienemiskriteeriume liitujatele soodsamaks

Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga pidid liitumisläbirääkimised algama eelmise aasta lõpus, aga eriti Prantsusmaa nõudis enne laienemissüsteemi muutmist. Liikmeks pürgijad tundsid, et neid veeti ebaõiglaselt alt, sest olid veendunud, et on täitnud suure pingutusega kõik tingimused.

Euroopa Liit ei ole uusi liikmeid vastu võtnud pärast Horvaatiat 2013. aastal.

Euroopa Liit loodab, et läbimurre Albaania ja Põhja-Makedoonia jaoks saabub märtsis. Mais on plaanis suur Lääne-Balkani teemaline tippkohtumine.