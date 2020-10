Euroopa Liit leppis kokku koroonaviiruse reisipiirangute ühistes kriteeriumides

27 riigi ministrid leppisid kokku uues „valgusfoori” süsteemis kohtumisel Luksemburgis, pannes paika ühtse kaardistussüsteemi, et määrata kindlaks Euroopa Liidu riskipiirkonnad, vahendavad AFP ja Reuters.

Samas ei ole reeglid liikmesriikidele siduvad.

Et nakatumisjuhtumite arv on praegu kogu Euroopas tipus, kvalifitseeruksid hetkel vaid väga vähesed piirkonnad madalaima riskiga „rohelisteks” aladeks, kus oleks lubatud piiramatu reisimine.

Nende hulgas on Saksamaa idaosa, osa Põhjamaadest ja Balti riikidest, mõned piirkonnad Bulgaarias ja Kreekas ning üks piirkond Itaalias.

Euroopa Liidu liikmesriike julgustatakse rakendama „proportsionaalseid” meetmeid keskmise riskiga oranžide ja kõrge riskiga punaste piirkondade suhtes. Nende meetmete hulgas võivad olla karantiin või testimine, aga mitte täielik sisenemiskeeld.

27 riiki annavad andmeid ka Euroopa Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskusele viimase 14 päeva haigestumisest 100 000 elaniku kohta ning viimase nädala andmeid testimise ja positiivsete testide protsendi kohta.

Selle alusel koostab keskus siis värvikoodidega kaardi.

Kuigi liikmesriikidel on vabadus kehtestada oma meetmed, kutsutakse üles sellele, et need oleksid kooskõlas.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!