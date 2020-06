Euroopa Liit leevendab 1. juulist reisipiiranguid kolmandate riikide kodanikele, ent mitte kõigile

Ettepaneku kohaselt vabastatakse sissesõidukeelust välisüliõpilased, kolmandate riikide kodanikud, kes elavad tavaliselt Euroopa Liidus, ja mõned kõrge kvalifikatsiooniga töölised, vahendab uudisteagentuur AP.

Arvestades Euroopa Liidu riikide vaheliste piiride järk-järgulist avanemist, soovitab bloki täidesaatev organ - Euroopa Komisjon - avada liidu välispiirid, et anda viiruse poolt laastatud majandusele ja eriti turismisektorile vajaliku tõuke paranemise suunas.

"Ehkki me kõik peame jääma ettevaatlikuks, on kätte jõudnud aeg teha konkreetsed ettevalmistusi piirangute kaotamiseks riikidega, mille epidemioloogiline olukord on sarnane ELiga, ning viisaoperatsioonide jätkamiseks," ütles ELi siseasjade volinik Ylva Johansson.

Kuigi koroonaviiruse levik on Euroopas leevenenud, on see mujal endiselt kõrge ja mitmetes riikides kehtivad endiselt mõnede Euroopa riikide kodanike suhtes sisenemise keelud, mistõttu komisjon ei soovi kõiki reisipiiranguid kaotada üheaegselt.

Euroopa Komisjon kutsub seetõttu liikmesriike tungivalt üles võtma vastu kooskõlastatud otsuseid, keda ja mis tingimustel nad riiki lubavad - arvestades, et Schengeni ala viisa võimaldab reisida 26 riigis -, ja tuginema oma tegevuses Maailma Terviseorganisatsiooni ja Euroopa haiguste tõrje- ja ennetamiskeskuse andmetele.