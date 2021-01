Euroopa Liit ja ravimitootja AstraZeneca lubasid teha koostööd vaktsiinikriisi lahendamiseks

AstraZeneca oli varem teatanud, et saab tarnida vaid osa doosidest, mida oli jaanuarist kuni märtsini tarnida lubanud, põhjendades seda tootmisprobleemidega Euroopa tehastes. Euroopa Liit teatas aga, et ettevõte peab omale võetud kohustustest kinni pidama, vahendab BBC News.

Pärast eilseid kriisiläbirääkimisi väljendas Euroopa Komisjoni tervishoiuvolinik Stella Kyriakides kahetsust jätkuva selguse puudumise üle tarnegraafiku kohta.

„Me teeme ettevõttega koostööd lahenduste leidmiseks ja vaktsiinide kiireks tarnimiseks EL-i kodanikele,” kirjutas Kyriakides Twitteris.

AstraZeneca esindaja ütles, et ettevõte pühendub veelgi tihedamale koordineerimisele, et leida ühiselt tee vaktsiini tarnimisele järgnevatel kuudel.

Kyriakides rõhutas enne läbirääkimisi, et Suurbritannia tehased, kus ei ole olnud tootmisprobleeme, on osa lepingust AstraZenecaga ja ettevõte peab oma kohustused täitma.

„Euroopa Liidu 27 liikmesriiki on ühtsed selles, et AstraZeneca peab täitma omale võetud kohustused meie kokkulepetes,” ütles Kyriakides.

Teisipäevases intervjuus Itaalia ajalehele La Repubblica ütles AstraZeneca tegevjuht Pascal Soriot, et leping kohustab AstraZenecat andma „endast parima”, mitte ei pane paika kindlaid tähtaegu vaktsiini tarnimiseks.

Kyriakidese sõnul ei ole see iseloomustus kokkuleppe kohta korrektne ega vastuvõetav.

Kyriakides lisas, et Euroopa Liit on vastu „kes ees, see mees loogikale”.

„See võib töötada kodupiirkonna lihuniku juures, aga mitte lepingutes ja mitte meie tänapäevastes ostukokkulepetes,” ütles Kyriakides.

Kyriakides näis sellega vastavat Soriot’le, kes ütles, et Suurbritannia sõlmis oma lepingu AstraZenecaga kolm kuud enne Euroopa Liitu ja et seda lisaaega kasutati kõigi tõrgete kõrvaldamiseks tarnetes Suurbritanniale.