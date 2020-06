Euroopa Liit ei suutnud kokku leppida piiride avamises kolmandatele riikide kodanikele

27 Euroopa Liidu riigi esindajad kohtusid reede pärastlõunal, et kehtestada karantiinivaba juurdepääsu kriteeriumid alates järgmisest kolmapäevast, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Teadaolevalt tutvustati neile nimekirja 10-20 riigist, kuid mitmete riikide diplomaadid ütlesid, et neil tuleb enne nõu pidada oma valitsustega, kui saavad selle heaks kiita. Nimekirja ei kuulunud USA, Brasiilia ega Venemaa.

Arutelud diplomaatide ja ametnike vahel jätkusid läbi öö, sest Euroopa Liit on lubanud anda vastavasisulise ametliku otsuse välja laupäeva õhtul.

USA reisijatel võidakse lubada Euroopa Liitu reisida juhul, kui nad vastavad teatud tingimustele, näiteks läbivad kehatemperatuuri mõõtmise, väitsid kaks USA ametnikku Reutersile.

Euroopa Komisjon on eelnevalt leidnud, et blokk peaks kõigepealt loobuma piirangutest sisepiiridel ja alles seejärel asuma järk-järgult avama välispiire kolmandate riikide kodanikel. Tänase seisuga ei ole aga veel esimenegi etapp lõpule jõudnud ja seoses epidemioloogilise olukorraga ei luba mitmed Euroopa Liidu riigid piiranguteta sisse näiteks Rootsi ja Portugali kodanikke.

Valdav osa riike on nõus, et blokk peaks olema avatud ainult neile, kellel on sarnane või parem epidemioloogiline olukord, kuid on küsimusi selle kohta, kuidas hinnata riikide reageerimist epideemiale ja nende andmete usaldusväärsust.

Euroopa haiguste ennetamise ja tõrje keskuse (ECDC) andmetel ei ole paljudes riikides nagu Tansaanias, Türkmenistanis ja Laoses viimase kahe nädala jooksul teatatud ühestki nakatunust.

Euroopa Liidust halvem epidemioloogiline olukord on aga USAs, Mehhikos, Brasiilias ja veel mitmel pool Ladina-Ameerikas, Venemaal, Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Saudi Araabias.

Komisjon on teinud ettepaneku lubada blokki reisida Lääne-Balkani riikide - Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Montenegro, Põhja-Makedoonia ja Serbia - kodanikel, ent Bosnias ja Põhja-Makedoonias võib ECDC teatel uute juhtumite arv endiselt liiga suur olla.