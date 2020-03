Euroopa Liidu välisjuht põgenikele Türgi-Kreeka piiril: Euroopa uksi ei avata

Sellest ajast alates on tuhanded põgenikud ja migrandid üritanud jõuda Kreekasse selle maa- või merepiiride kaudu. Kreeka märulipolitsei on kasutanud riiki siseneda üritavate inimeste tõrjumiseks pisargaasi ja veekahurit. Türgi politsei on samal ajal vastusena lasknud pisargaasi Kreeka poole.

Erdogan ei sulge Türgi piire

Euroopa Liit teatas reedel 60 miljoni euro eraldamisest tsiviilelanikele Loode-Süürias, tõdedes samal ajal, et sõjast räsitud piirkonnas on toidu, meditsiinitarvete ja telkide jaotamine keerukas. Kuid Euroopa Liidu ja Türgi suhted jäävad tõenäoliselt sügavalt külmutatud olukorda, ilma et oleks näha täiendavate Euroopa rahaliste vahendite eraldamist Türgile, kes majutab pea nelja miljonit põgenikku, peamiselt Süüriast.

Kreeka politsei pisargaasipilves Foto: Scanpix

ELi ministrid ei olnud nõus 2016. aastal Ankaraga sõlmitud rändelepingu tingimustes viimasele lubatud summat - kuut miljardit eurot - suurendama. Tänaseks on Euroopa Liit eraldanud Türgile põgenike abistamiseks 4,5 miljardit eurot, kuid viimane on selle tarbeks kulutanud ainult 3,4 miljardit eurot.

Moskvast naastes teatas Erdoğan, et nende "avatud uste poliitikas" muudatusi toimunud ei ole. “Meie väravad on lahti. Migrandid lähevad nii kaugele kui võimalik," vahendas tema sõnu riiklik uudisteagentuur Anadolu.

Türgi on teatanud ka, et saadab 1000 märulipolitseinikku piiridele, et takistada Kreeka ametivõimudel tagasi saatmast inimesi, kellel õnnestub piir ületada, halvendades haavatavate inimeste väljavaateid, kes on seetõttu lõksus eikellegimaal.

Euroopa Liit toetab Kreekat

Euroopa Liit on samal ajal valitsusväliste inimõigusorganisatsioonide kriitikatule all, sest oli päri Kreeka otsusega peatada varjupaigataotluste vastuvõtmine üheks kuuks. EL-i juhtidele ja Kreeka peaministrile Kyriákos Mitsotákisele saadetud kirjas teatasid 85 humanitaarorganisatsiooni, sealhulgas Action Aid ja Amnesty International, et nad on „sügavalt mures” selle pärast, kuidas ametivõimud käsitlevad Kreekasse saabuvaid põgenikke.