Euroopa Liidu Valgevene sanktsioone hoiab kinni Küprose tüli Türgiga

Küpros on teatanud, et keeldub Euroopa Liidu Valgevene ametnike vastaseid sanktsioone heaks kiitmast, kui teised liikmesriigid ei avalda survet Türgile seoses puurimistegevusega Vahemere idaosas, teatasid informeeritud allikad. Sellised otsused võetakse Euroopa Liidus vastu konsensuse alusel.

Küprose juunikuine ettepanek lisada seitse Türgi organisatsiooni Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirja on edasi liikunud teosammul, sest mõned teised liikmesriigid kardavad vastasseisu edasist suurendamist Ankaraga, sest pinged on juba niikuinii suured.

Valgevene-vastastel sanktsioonidel on laiem toetus, aga ainult seetõttu, et välisministrid lubasid kiirendada paralleelset tööd Türgi-vastaste sanktsioonidega. Et aga tehnilised läbirääkimised Türgi-vastaste sanktsioonide üle endiselt seisavad, võivad mõlemad algatused venima jääda.

Protsessis osalevad diplomaadid püüavad läbimurret saavutada enne Euroopa Liidu välisministrite kohtumist hiljem sel kuul, teatasid allikad. Kuigi eelmisel kuul lepiti kokku, et sanktsioonid kehtestatakse nii Valgevene kui ka Türgi ametnike vastu, ei ole tegusid järgnenud.

Suutmatus tegutseda Valgevene massimeeleavalduste ning Kreeka, Küprose ja Türgi vastasseisu jätkudes paljastab taas Euroopa Liidu välispoliitika nõrkuse.

Türgile surve avaldamisel on Euroopa Liidu liikumisruum piiratud, sest Türgi võib iga hetk taas ähvardada pagulased Euroopasse saata.

Kuigi Euroopa Liit on Kreekale ja Küprosele korduvalt toetust avaldanud, on sildu põletavatest karistusmeetmetest hoidutud. Seni on Küprose majandustsoonis puurimise eest sanktsioonid kehtestatud vaid kahele Türgi füüsilisele isikule, kuigi Euroopa Liit kinnitab, et Türgi tegevus on ebaseaduslik.

„Me ei poolda topeltstandardeid,” ütles Küprose välisminister Nikos Christodoulides eelmisel kuul pärast Valgevene sanktsioonide asjus kolleegidega kohtumist. „On väga tähtis kaitsta ka Euroopa Liidu usutavust.”