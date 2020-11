Euroopa Liidu ühisavaldus: vägivaldse äärmusluse tõus tuleneb osalt migrantide suutmatusest meie ühiskonda integreeruda

Saksamaa siseminister Horst Seehofer kirjeldas Euroopa Liidu ühisavaldust reedel kui “suurepärast märki solidaarsusest”. Just Saksamaa oli Austria ja Prantsusmaa kõrval üks neist riikidest, kes nägi vajadust probleemile tähelepanu juhtida, vahendab The Guardian.

Võrreldes esialgse versiooniga ühisavalduse sõnastust siiski oluliselt pehmendati: sõna “islam” eemaldati, nagu ka selgesõnaline nõudmine, et migrantidel tuleb ära õppida oma uue koduriigi keel ja “teenida endale elatist”.

Ühisavalduses rõhutati siiski vajadust parandada sotsiaalset ühtekuuluvust osana reaktsioonist hiljutistele terrorirünnakutele Pariisis, Dresdendis, Nice’is ja Viinis. “Integratsioon on kahesuunaline tee, mis tähendab, et migrantidelt oodatakse integreerumiseks aktiivset pingutust, kuigi ka abi on siinkohal oluline,” seisis avalduses.

Jutt sanktsioonidest neile, kes ei suuda integreeruda, eemaldati lõppversioonist ja asendati pehmema hoiatusega vabaühendustele, kes avastatakse seaduse rikkumiselt. “Organisatsioone, mille tegevus ei ole vastavuses tänaste seadustega ega kooskõlas fundamentaalsete õiguste ja vabadustega, ei peaks riiklikul ega Euroopa tasandil avalikest vahenditest toetama,” märgiti ühisavalduses. “Ühtlasi tuleks piirata soovimatut välismõju, mis tuleneb kodaniku- ja usuorganisatsioonide läbipaistmatust rahastusest.”

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel kutsus eelmisel nädalal üles looma Euroopa instituuti, mis tegeleks imaamide koolitamisega. Ühisavalduses märgiti aga pelgalt, et blokk peaks “edendama, et usuharidus - soovitatavalt Euroopa Liidu sees - oleks kooskõlas Euroopa fundamentaalsete õiguste ja väärtustega”.

Algne versioon tegi ennekõike muret Hollandi, Rootsi, Hispaania, Itaalia ja Luksemburgi valitsustele, kes avaldasid rahulolematust terrorismivastase võitluse otsese seostamise üle migratsiooniga ja selge fookuse asetamisega “islamismile”.