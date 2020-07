Euroopa Liidu tippkohtumine jätkub ummikseisu tõttu kolmandat päeva: kokkulepet ei pruugi tulla

Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli hinnangul ei pruugita kohtumisel kokkuleppele jõuda. "Õhus on palju head tahet, aga ka erinevaid positsioone. Annan endast parima, kuid on võimalik, et kokkuleppele ei jõuta," ütles Merkel uudisteagentuuri Reuters teatel.

Arutelud päästepaketi ja mitmeaastase EL-i eelarve üle jätkuvad pühapäeva pärastlõunal. Algselt pidi kohtumine lõppema laupäeval, ent see vältas hiliste öötundideni ja lõppes Saksamaa ja Prantsusmaa kõnelustelt lahkumisega.

Kohtumisel on tekkinud pinged, eriti Põhja-Euroopa riikide kokkuhoiujoone ja Lõuna-Euroopa riikide toetussoovide vahel. Soome, Holland, Austria, Rootsi ja Taani on nõudnud päästepaketi mahu vähendamist ja laenufookuse suurendamist.

Euroopa Ülemkogu president Charles Michelin on teinud ettepaneku päästefondiks, mille kogusumma oleks 750 miljardit eurot.

Viimane ettepanek on toetuste vormis antava abi summa vähendanud 500 miljardilt eurolt 450 miljardile eurole ja suurendanud laenude osakaalu 250 miljardilt eurolt 300 miljardile eurole, olles järeleandmine kokkuhoiupoliitikat pooldavatele riikidele.

Uudisteagentuuri AP diplomaatiliste allikate sõnul on kõnelused takerdunud nn hädapidurduse ettepaneku tõttu, mis annaks igale liikmesriigile võimaluse väljamaksed abipaketist hiljem vetostada. Lõuna-Euroopa riigid ei ole sellega nõus ning Itaalia on pakkunud välja kompromissi, mille kohaselt saaks väljamaksete üle otsustada Euroopa Komisjon ning selle otsusega mittenõustuv liikmesriik kutsuda kokku laiema arutelu. Selle puhul oleks aga suurtel riikidel endiselt võimalik väiksematest üle sõita.

AP teatel peavad paljud võtmeriigid praegu läbirääkimiste suunda õigeks, ehkki on veel pikk tee minna ja pinged püsivad õhus.

Austria liidukantsleri Sebastian Kurzi sõnul pole toetuste ja laenude suhe endiselt õige.

"Nagu arvata võis, on läbirääkimised rasked, kuid liigume õiges suunas ja see on kõige olulisem," ütles Kurz laupäeva õhtul.

Itaalia peaminister Giuseppe Conte ei tundunud läbirääkimiste edenemist kommenteerides nii optimistlik. "Oleme ummikseisus," ütles Conte, "see on väga keeruline, arvatust keerulisem".