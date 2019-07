Euroopa Liidu pealäbirääkija Barnier peab Johnsoni Brexiti-poliitikat vastuvõetamatuks

Pärast Johnsoni kõnet saatis Barnier teate Euroopa liidritele, milles kordas Euroopa Liidu seisukohta, et varuplaanist lahtisaamine on „loomulikult vastuvõetamatu”, ning nimetas Johnsoni kõnet „üsna võitluslikuks”.

Barnier lisas siiski, et vaatamata erimeelsustele varuplaani üle on Euroopa Liit valmis tegema konstruktiivselt tööd oma mandaadi raames ja valmis analüüsima iga Ühendkuningriigi ideed lahkumisküsimustes, mis on kooskõlas olemasoleva lahkumiskokkuleppega.

Barnier’ sõnul ei oleks kokkuleppeta Brexit Euroopa Liidu valik, aga tuleb olla valmis olukorraks, kus Johnson sellele prioriteedi annab.

Iirimaa peaminister Leo Varadkar ütles, et ilma varuplaanita ei ole mingit lahkumiskokkulepet, üleminekufaasi ega rakendusfaasi ning ei tule ka mingit vabakaubanduslepet, kuni need asjad on lahendatud.