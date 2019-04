Euroopa Liidu Nõukogu võttis autoriõiguste direktiivi vastu

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles: "Tänase kokkuleppega muudane autoriõigused digiajastule vastavaks."

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles täna hommikuul Delfile, et tema hinnangul ei ole direktiivi puhul tasakaal autoriõiguste omanike, kodanike ja ettevõtjate vahel "piisavalt küpselt välja kukkunud". "See on reaalsus. Kindlasti eksistseerib siin oht täiendavaks ja moonutatud õiguste kaitseks."

Direktiivi vastu olid kuus liikmesriiki: Itaalia, Luksemburg, Holland, Poola, Soome ja Rootsi. Erapooletuks jäid Eesti, Belgia ja Sloveenia. Direktiivi toetas 19 liikmesriiki.