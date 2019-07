Euroopa Liidu juhtide valimise tippkohtumine katkestati tänaseks tulemusteta

Euroopa Liidu välispoliitikajuhi ametikohta sokutati liberaalidele. Laual on ettepanek, mille järgi tõuseksid välispoliitikajuhiks Belgia peaminister Charles Michel või senine konkurentsivolinik Taanist Margrethe Vestager.

Eesti peaminister Jüri Ratas avaldas lootust, et homsel kohtumisel on võimalik ELi tippametikohtadele leida inimesed, kellel on liikmesriikide toetus.

"Tegemist on kindlasti liikmesriikide jaoks keerulise proovikiviga, kuid usun, et meil on üheskoos võimalik leida õiged inimesed. Eesti jaoks on tähtis võtta arvesse geograafilist tasakaalu – esindatud peavad olema nii suuremad kui ka väiksemad liikmesriigid – ning oluline on pidada silmas soolist esindatust," ütlesRatas ning rõhutas Euroopa ühtsuse hoidmise tähtsust.

Ülemkogul on Euroopa Liidu kõrgete ametikohtade täitmisel oluline roll. ELi riigipead ja valitsusjuhid valivad Euroopa Ülemkogu eesistuja ning nimetavad Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi. Samuti nimetavad nad ametisse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning teevad otsuse Euroopa Keskpanga presidendi kohta. Kõik need inimesed astuvad ametisse enne aasta lõppu.