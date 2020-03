Euroopa lennufirma teatas maksejõuetusest, Birminghamis tühistati paarkümmend lendu

Birminghami lennujaamast jäid täna ära mitmed lennud, kuna Flybe teatas makseraskustest ning tühitas tosinaid väljumisi. Flybe on Euroopa suurim regionaallennufirma, kes peab nüüd pillid kotti pakkima, kui valitsus ei aita ettevõtet taas.

Juba jaanuaris ähvardas ettevõtet sulgemine, kuid siis lükkas Suurbritannia valitusus ettevõtte 100 miljoni naelase maksukoorma edasi. Üleeile teatas lennufirma siiski, et raha on lõppemas ning nüüd on üle 2000 töökoha koondamisohus.

Firma tegevjuht Mark Anderson edastas, et vaatamata jõupingutustele pole Flybe'l muud üle jäänud, kuna nad pole leidnud raha, et tööd jätkata.

Birminghami kaubanduskoja tegevjuht Paul Faulkner märkis, et koroonaviirus paneb lennufirmad küll paariks kuuks raskete olude ette, kuid sellega tuleb hakkama saada ning lõpuks võivad raskused hoopis majanduskasvule kaasa aidata.

