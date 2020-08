Euroopa Komisjoni volinik kõnelustest Putiniga: Valgevene ei ole Euroopa. Olukorda ei saa Gruusia või Ukrainaga võrrelda

"On selge, et [Valgevene presidendivalimiste tulemus] ei ole vastavuses rahva tahtega, aset on leidnud lubamatu vägivald ja õigusnormidest ei peeta lugu," ütles Breton raadiokanalile Europe 1 radio.

Tema sõnul toetavad Euroopa Liidu riigid tõenäoliselt sanktsioonide kehtestamist olukorra eest vastutavatele ametiisikutele. "Oleme juba sanktsioonid tarvitusele võtnud ja neid täna pärastlõunal kahtlemata tugevdatakse," lausus Brenton

Ta lisas, et kõnelustel Venemaa president Vladimir Putiniga tuleb arvesse võtta Valgevene-Venemaa suhete olemust.

"Valgevene ei ole Euroopa, Valgevene on Euroopa piiril, Euroopa ja Venemaal vahel, ja olukord seal ei ole võrreldav Ukraina või Gruusiaga. Valgevene on väga tugevalt seotud Venemaaga ja valdav enamus sealsest elanikkonnast näeb lähedasi suhteid Venemaaga positiivsena," märkis Brenton.