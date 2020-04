Euroopa Komisjoni president von der Leyen vabandas Euroopa nimel Itaalia ees

„On tõsi, et keegi ei olnud selleks tegelikult valmis. Tõsi on ka see, et liiga paljud ei olnud olemas, kui Itaalia päris alguses abikätt vajas,” ütles von der Leyen oma kõnes Euroopa Parlamendi ees, vahendab Itaalia uudisteagentuur ANSA.

„Ja jah, on õige, et Euroopa tervikuna esitab oma südamest tuleva vabanduse,” lisas von der Leyen.

Von der Leyeni sõnul on Euroopa Liit pärast kehva algust näidanud oma võimet solidaarne olla.

„Vabandamine loeb ainult siis, kui muudetakse käitumist,” ütles von der Leyen. „Tõsi on see, et ei kulunud kaua aega, enne kui kõik mõistsid, et me peame kaitsma üksteist, et kaitsta ennast. Ja tõsi on ka see, et Euroopast on nüüd saanud maailma solidaarsuse tuksuv süda. Tõeline Euroopa astub ette, on see, kes on üksteise jaoks olemas, kui seda kõige rohkem vajatakse. See, kus parameedikud Poolast ja arstid Rumeeniast päästavad elusid Itaalias. Kus hingamisaparaadid Saksamaalt annavad elu Hispaanias. Kus haiglad Tšehhis ravivad haigeid Prantsusmaalt. Ja kus Bergamo patsiendid lennutatakse kliinikutesse Bonni.”

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!