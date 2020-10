Euroopa Komisjoni president von der Leyen läks kontakti tõttu koroonapositiivsega eneseisolatsiooni

„Mind teavitati, et ma osalesin eelmisel teisipäeval kohtumisel, kus viibis isik, kelle Covid-19 test osutus eile positiivseks. Vastavalt kehtivatele regulatsioonidele isoleerin ma end seetõttu homme hommikuni. Minu test oli neljapäeval negatiivne ja ma tegin täna uue testi,” teatas von der Leyen, vahendab Deutsche Welle.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today