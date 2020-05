Euroopa Komisjon teatas, et jälgib igapäevaselt tähtajatute erivolitustega Ungari valitsuse tegevust

Euroopa Komisjon teatas, et erakorraliste volituste selge ajapiiri puudumine tekitab „potentsiaalset muret õigusliku kindlustunde” suhtes ning meediaseadusel, mis kriminaliseeris valeinformatsiooni levitamise pandeemia kohta „võib olla hirmutav mõju väljendusvabadusele Ungaris”, vahendab Guardian.

„Me hindame igapäevaselt, kas saame astuda õiguslikke samme,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident Věra Jourová Brüsselis Euroopa Parlamendi liikmetele. Ta lisas, et on „väga hästi informeeritud inimeste kohta, kes on vahistatud niinimetatud valeuudiste levitamise pärast”.

Sõltumatud ajakirjanikud on kritiseerinud märtsi lõpus vastu võetud seadust, mis kehtestas kuni viieaastase vanglakaristuse tahtliku valeinformatsiooni levitamise eest pandeemia kohta. Sel nädalal vahistati ja kuulati üle opositsioonierakonna liige kriitilise Facebooki lehekülje pärast, kus väideti, et tema kohalikus haiglas tühjendati voodid, et olla valmis koroonapatsientide jaoks. Ungari meedia teatel ta vabastati, aga uurimine jätkub ja elektroonikaseadmed konfiskeeriti.

Mitmed Euroopa Parlamendi liikmed kritiseerisid komisjoni selle eest, et see ei kasuta oma õiguslikke volitusi Ungari valitsuse Euroopa Liidu seaduste rikkumise eest Euroopa Kohtusse kaebamiseks.

„Kus te siis olite, kui demokraatia Ungaris lukku pandi?” küsis paremtsentrist Christophe Hansen. „Miks on komisjoni, lepingute valvuri jaoks nii vastumeelne tegutseda Euroopa väärtuste kaitsmisel?”

Sotsialistide fraktsiooni juht Iratxe García ütles, et Euroopa Liit ei ole teinud midagi Ungari peaministri Viktor Orbáni karistamiseks tema tegude eest. García kutsus Euroopa Liidu rahakraane Ungari valitsuse jaoks kinni keerama.

Orbán oli ka ise arutelule kutsutud, aga ta lükkas kutse tagasi.

„Praegu võtab kogu mu energia ja jõu võitlus pandeemia vastu,” teatas Orbán vastuseks Euroopa Parlamendi presidendi David Sassoli kutsele.

Ungari valitsuse esindaja Zoltán Kovács nimetas debatti Brüsselis „nõiajahiks ja näidisprotsessiks”.

„Vasakpoolsed ja liberaalid mängivad poliitikat, kui kontinent on silmitsi ühe suurema tervishoiu- ja majanduskriisiga, mida me oleme sajandi jooksul näinud,” kirjutas Kovács eile Twitteris.